РИАМО - 12 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья и всей страны с Днем России, он также отметил важность голосования по поправкам в Конституцию, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Дорогие друзья! Сегодня День России – важный государственный праздник. Я хочу поздравить жителей Подмосковья и всей нашей большой страны. Всех, кто здесь родился и вырос, живет, работает, растит детей и строит свои планы на будущее», - сказал Воробьев.

Он добавил, что каждый житель хочет видеть нашу страну свободной, иметь возможность реализовать свою мечту. Каждый хочет справедливых решений, везде и всегда, во власти и в бизнесе, в простой жизни.

«Я уверен, что все мы так и стараемся делать. Все в наших руках. Я считаю, после коронавируса, главный вызов сейчас - это восстановить экономику. Вернуть каждому его достаток. Лично я свою задачу вижу в том, чтобы власть в Подмосковье была чуткой, а бизнес мог работать, зарабатывать и делать добрые дела», - отметил глава региона.

Губернатор напомнил о поговорке - где родился, там и пригодился.

«Я знаю много людей, которые работали и жили за рубежом. Дети учились там. А теперь возвращаются. И в последнее время я часто слышу, что наша страна, наши традиции, наш уклад - это, наверное, самое лучшее для русского человека. Мало кого знаю, кто на чужбине счастлив», - сказал он.

По мнению Воробьева, это не значит, что за границей плохо. Но многое из того, что происходит сегодня в мире в разных странах, спорно, а что-то даже дико. Как с точки зрения культуры, так и норм поведения.

«Я думаю, всем нам нравится путешествовать, видеть разные страны. Но всегда возвращаться домой. А как он устроен - решать нам. Поэтому важно проголосовать за Конституцию. За наши гарантии и права. Это касается каждого. И я надеюсь, что каждый сделает правильный выбор. Всех с праздником! Здоровья, мира, тепла и благополучия! С Днем России!» - заключил Воробьев.