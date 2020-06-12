РИАМО - 12 июн. В Серпухове в День России торжественно откроют фонтан на Привокзальной площади, его установили в многофункциональной зоне, в которой можно познакомиться с историей города, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Пространство площади сформировано двумя пешеходными зонами. В северной части площади – многофункциональная зона, с памятником Дмитрию Донскому и его брату – Владимиру Храброму (основателю города Серпухова). В этой зоне можно познакомиться с историей города. Площадь предназначена для активной городской жизни», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В 2019 году в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в Серпухове проводилась реконструкция Привокзальной площади.

На площади изменили схему движения автотранспорта, сделали пешеходные дорожки, новые остановочные павильоны, лавочки, урны, новое современное уличное освещение и видеонаблюдение.