РИАМО - 11 июн. За три весенних месяца текущего года пассажиропоток всех направлений ЦППК составил 69,8 миллиона человек, больше всех человек перевезли поезда на Ярославском, Казанском и Горьковском направлениях МЖД, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Наименее востребованным оказалось Киевское направление МЖД.

«Режим самоизоляции завершился в Москве 9 июня. <…> Напоминаем, что в общественных местах и городском транспорте сохраняется необходимость ношения масок и перчаток. Их можно приобрести в наших кассах и у кассиров-контролеров прямо во время поездки», – сказала пресс-секретарь АО «Центральная ППК» Софья Попова.

Она также поблагодарила тех пассажиров, которые старались соблюдать предписанные меры безопасности и оставались дома.

Число пассажиров, которые воспользовались услугами компании, уменьшилось на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Электропоезда компании дезинфицируют не менее трех раз в день. Каждые два часа обрабатывают турникеты, валидаторы, автоматы по продаже билетов, стойки SOS и скамейки на станциях.

На остановочных пунктах установлены автоматы с антисептиком, которым можно обработать руки.

С 12 мая на общественном транспорте в Московском регионе необходимо носить маски и перчатки.