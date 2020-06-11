РИАМО - 11 июн. За три весенних месяца текущего года пассажиропоток всех направлений ЦППК составил 69,8 миллиона человек, больше всех человек перевезли поезда на Ярославском, Казанском и Горьковском направлениях МЖД, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».
Наименее востребованным оказалось Киевское направление МЖД.
Она также поблагодарила тех пассажиров, которые старались соблюдать предписанные меры безопасности и оставались дома.
Число пассажиров, которые воспользовались услугами компании, уменьшилось на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Электропоезда компании дезинфицируют не менее трех раз в день. Каждые два часа обрабатывают турникеты, валидаторы, автоматы по продаже билетов, стойки SOS и скамейки на станциях.
На остановочных пунктах установлены автоматы с антисептиком, которым можно обработать руки.
С 12 мая на общественном транспорте в Московском регионе необходимо носить маски и перчатки.
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