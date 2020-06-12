РИАМО - 12 июн. Пассажиры общественного транспорта Москвы могут продлить свои проездные билеты с 12 июня в кассах «МосМетро» или киосках «Мосгортранса», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Это касается проездных со сроком действия, рассчитанных на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней и 365 дней, а также билетов «ТАТ» и социальных карт пассажиров, которые не пользовались общественным транспортом из-за режима самоизоляции.

«Мы понимаем, что снятие ограничений совпадает с летними отпусками наших пассажиров. Поэтому мы не ограничиваем период, в который можно будет обратиться в кассы для продления действия билетов, если горожане не смогли воспользоваться ими из-за режима повышенной готовности. Продление произойдет с даты обращения пассажира, поэтому пользоваться услугой нужно непосредственно перед запланированной поездкой», - отметили в пресс-службе ведомства.

Важно, чтобы с 30 марта по 9 июня было совершено не более 22 поездок. При компенсации неиспользованных билетов также будет учитываться поэтапность снятия ограничений. При этом в случае, если срок действия билета не истек до 9 июня, к нему будет добавлено то количество дней, которые совпали с периодом вынужденной самоизоляции.

Если срок действия проездного закончился в период карантина, он будет продлен в день обращения в кассы на количество дней, которые совпали с периодом изоляции. Например, если проездной действовал до 22 апреля, его продлят на 24 дня.

Режим самоизоляции и цифровые пропуска отменили в столице с 9 июня. В рамках дальнейшего снятия ограничений с 16 июня полноценно возобновит работу стоматология. Кроме того, возобновят деятельность музеи, библиотеки, зоопарки и выставочные залы. С 16 июня также откроются летние веранды кафе.

С 23 июня в Москве заработают фитнес-клубы и бассейны, детские сады начнут работу без ограничений, откроют детские площадки и площадки для воркаута.

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Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Массовая вакцинация от Covid-19 может начаться в Москве в этом году, сообщил мэр Москвы:

Коллеги уже говорят о том, что первая партия (вакцины – ред.) может появиться в августе, сентябре, октябре. Но специалисты говорят, что массовое вакцинирование возможно только ближе к новому году, к зиме и так далее. Но надеюсь, что это будет раньше, все работают над этим

- Собянин порекомендовал работодателям повременить с возвращением сотрудников в офисы. Мэр подчеркнул, что максимум сотрудников должны оставаться на удаленке.

- Детские площадки в Москве планируют открыть 23 июня. Вместе с этим будут усилены меры по их дезинфекции.

- Сегодня в чате разбираемся, когда наша жизнь станет похожа на докоронавирусную: можно будет ходить в музеи, сидеть в кафешках и заниматься на спортплощадках в парках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Антитела к коронавирусной инфекции имеют 17,4% жителей столицы. Это означает, что популяционный иммунитет увеличился практически на 5% за две недели.

- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.

- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.

- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .

- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.