РИАМО - 11 июн. Актер Михаил Ефремов, устроивший в состоянии опьянения смертельное ДТП в центре Москвы, проходит свидетелем по уголовному делу о сбыте наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«С водителем иномарки, обвиняемым в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, проведены следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по статье 264 УК РФ. Также мужчина допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по статье 228.1 УК РФ», - говорится в сообщении.

В настоящее время следственные действия в отношении актера завершились, сейчас Ефремов отправился к месту домашнего ареста.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем джипа Grand Cherokee выехал на встречку и врезался в фургон «Лада», водитель которого позже умер в больнице. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Экспертиза обнаружила в крови артиста 2,1 промилле алкоголя, что соответствует бутылке водки, а также следы наркотиков. По данному факту завели дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».