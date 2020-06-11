РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. В подмосковном Красногорске идут работы по расширению улицы Братьев Горожанкиных в месте примыкания к Волоколамскому шоссе, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«В горокруге Красногорск идут работы по расширению участка примыкания улицы Братьев Горожанкиных к Волоколамскому шоссе. Здесь будет три полосы – две на выезд на шоссе и одна на въезд, более удобными станут радиусы поворота. Работы планируется завершить до середины июня», - говорится в сообщении.

Аналогичное расширение уже сделано на улицах Народного Ополчения и Вилора Трифонова на пересечении с Волоколамским шоссе.

«Мы еще планируем, чтобы запустить маршрут, связывающий село Новоникольское с железнодорожной станцией Опалиха, сделать расширение дороги по улице Фабричная на 1 метр - до 6 метров», - сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации горокруга Красногорск Евгений Владимирский.

Расширения примыканий улиц к Волоколамскому шоссе позволяют избежать заторов.