РИАМО - 11 июн. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Коломенского городского округа объявили аукцион на право заключения договора аренды сроком на 5 лет недвижимого имущества, находящегося в окружной собственности, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

На аукцион выставили нежилое помещение общей площадью 45,8 квадратных метров. Его можно использовать под офис, аптеку, парикмахерскую, торговую точку, салон связи или косметический салон, а также заниматься медицинской деятельностью или бытовым обслуживанием.



«Стартовая величина годовой арендной платы за пользование объектом составляет 185 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Участниками аукциона могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Аукцион состоится 21 июля.



Заявки на участие в аукционе принимают до 16 июля на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу (№ процедуры 33614).