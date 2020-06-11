РИАМО - 11 июн. Видеокамеры системы «Безопасный регион» проконтролируют соблюдение санитарных требований на объектах сферы услуг в Подмосковье, сообщил журналистам в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Ранее он сообщил, что после ослабления антикоронавирусных ограничений в регионе вернулись к работе более 3,5 тысяч предприятий сферы услуг.

«У нас есть программа «Безопасный регион». Все крупные торговые объекты подключаются к видеонаблюдению. И мы сможем видеть, в каких объектах эти требования не соблюдаются. Кроме того, служба безопасности будет рекомендовать людям соблюдать соответствующие требования», - сказал Разин.

Он добавил, что за несоблюдение требований к работе в условиях распространения Covid-19 предприятия ждет крупный штраф или временное закрытие.

«У нас достаточно жесткие штрафные санкции - до 300 тысяч рублей. В случае серьезного нарушения может быть принято решение об ограничении действия предприятия до 90 суток», - уточнил Разин.

Из-за угрозы распространения коронавируса в общественных местах на территории Подмосковья необходимо носить защитную маску. Также следует соблюдать дистанцию как минимум в 1,5 метра от других людей.

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Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Массовая вакцинация от Covid-19 может начаться в Москве в этом году, сообщил мэр Москвы:

Коллеги уже говорят о том, что первая партия (вакцины – ред.) может появиться в августе, сентябре, октябре. Но специалисты говорят, что массовое вакцинирование возможно только ближе к новому году, к зиме и так далее. Но надеюсь, что это будет раньше, все работают над этим

- Собянин порекомендовал работодателям повременить с возвращением сотрудников в офисы. Мэр подчеркнул, что максимум сотрудников должны оставаться на удаленке.

- Детские площадки в Москве планируют открыть 23 июня. Вместе с этим будут усилены меры по их дезинфекции.

- Сегодня в чате разбираемся, когда наша жизнь станет похожа на докоронавирусную: можно будет ходить в музеи, сидеть в кафешках и заниматься на спортплощадках в парках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Антитела к коронавирусной инфекции имеют 17,4% жителей столицы. Это означает, что популяционный иммунитет увеличился практически на 5% за две недели.

- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.

- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.

- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .

- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.