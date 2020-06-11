РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. Члены молодежных объединений подмосковного Красногорска поздравили медиков с наступающим Днем России в четверг, сообщается на официальном сайте администрации горокурга.

«В преддверии Дня России на площадке перед зданием ГБУЗ Московской области «Красногорская больница №1» выступила молодежь Красногорска. Акцию «Спасибо героям» посвятили красногорским медикам», - говорится в сообщении.

В рамках праздничного концерта свои лучшие номера исполнил народный коллектив молодежного шоу-театра «Максимум». От местного отделения общественной организации «Волонтеры Победы» медицинским работникам вручили открытки, созданные детьми и добровольцами округа.

«Финальным аккордом мероприятия стал праздничный дымовой салют, окрашенный в цвета государственного флага РФ», - заключается в материале.