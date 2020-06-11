РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. Молодые артисты подмосковного Красногорска дадут небольшой концерт в микрорайоне Красногорский в День России, сообщил начальник отдела по делам молодежи администрации горокруга Евгений Романов.

«Завтра (12 июня – ред.) планируем поздравить микрорайон Красногорский с Днем России. Концерт молодежной «фронтовой» бригады займет несколько минут. Надеюсь, все будут нам подпевать с балконов», - сказал Романов.

Он выразил надежду, что те, кто решит в праздничный день выйти на улицу, будут соблюдать дистанцию, а также носить маски и перчатки.

Подобные агитбиргады выступали в жилых микрорайонах Красногорска, где живут ветераны, в День Победы.

Начало концерта «Россия – Родина моя» запланировано на 11:00.