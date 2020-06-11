РИАМО - 11 июн. В Подмосковье вернулись к работе более 3,5 тысяч предприятий сферы услуг, что составляет свыше половины от их общего числа в регионе, сообщил журналистам в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Таких предприятий (сферы услуг – ред.) на территории Подмосковья больше 3,5 тысяч. Эти компании уже направили соответствующие уведомления в адрес министерства. Всего предприятий у нас чуть больше 6 тысяч. Соответственно, чуть больше половины предприятий возобновили свою работу», - сказал Разин.

Он добавил, что за последние дни было проверено свыше 600 предприятий. Выяснилось, что около 40 из них допустили те или иные нарушения.

«В основном они устранялись на месте, но около 30 предприятий получили уведомление о привлечении к административной ответственности», - отметил Разин.

В Подмосковье постепенно снимают ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Уже могут вернуться к работе салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, бани и душевые, а также мастерские по ремонту компьютеров, прачечные, химчистки.

Возобновляющие прием клиентов предприятия должны уведомить об этом подмосковный Минсельхозпрод. Соблюдение санитарных норм в заведениях отслеживается.

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Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Массовая вакцинация от Covid-19 может начаться в Москве в этом году, сообщил мэр Москвы:

Коллеги уже говорят о том, что первая партия (вакцины – ред.) может появиться в августе, сентябре, октябре. Но специалисты говорят, что массовое вакцинирование возможно только ближе к новому году, к зиме и так далее. Но надеюсь, что это будет раньше, все работают над этим

- Собянин порекомендовал работодателям повременить с возвращением сотрудников в офисы. Мэр подчеркнул, что максимум сотрудников должны оставаться на удаленке.

- Детские площадки в Москве планируют открыть 23 июня. Вместе с этим будут усилены меры по их дезинфекции.

- Сегодня в чате разбираемся, когда наша жизнь станет похожа на докоронавирусную: можно будет ходить в музеи, сидеть в кафешках и заниматься на спортплощадках в парках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Антитела к коронавирусной инфекции имеют 17,4% жителей столицы. Это означает, что популяционный иммунитет увеличился практически на 5% за две недели.

- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.

- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.

- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .

- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.