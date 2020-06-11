РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. Представители Общероссийского народного фронта передали около 1 тысячи единиц средств индивидуальной защиты сотрудникам городской больницы №2 в подмосковном Красногорске в четверг, сообщается на официальном сайте администрации округа.

В период распространения коронавирусной инфекции активисты ОНФ совместно с общественным движением «Волонтеры-медики» оказывают помощь работникам здравоохранения Московской области. В штабах всероссийской акции #МыВместе комплекты формируют с учетом пожеланий медиков.

«Для коллектива красногорской горбольницы №2 сегодня (в четверг - ред.) передали защитные костюмы, многоразовые маски, очки, экраны и перчатки, всего 1000 единиц, а также более 60 литров средств дезинфекции», - говорится в сообщении.

По словам главного врача второй городской больницы Владимира Винокурова, медики получили качественные и надежные средства защиты.

«Сейчас более половины нашего персонала работают с пациентами с Covid-19. Помощь у нас осуществляется практически круглосуточно в двух стационарах, диагностика и лечение также проводятся на амбулаторном уровне», - сказал Винокуров.

Он подчеркнул, что защитные средства особенно необходимы медработникам, которые занимаются забором мазков и могут контактировать с потенциально больными людьми, ежедневно они проводят порядка 400 таких процедур.

По словам члена регионального штаба ОНФ в Московской области, профессора Юрия Фокина, мероприятия акции #МыВместе проводятся по всем регионам страны.

«Постоянная работа Общероссийского народного фронта направлена на то, чтобы врачи были защищены от инфекции», - сказал Фокин.

Через горячую линию или на сайте Мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером. Круглосуточный телефон горячей линии акции: 8(800)200-34-11.

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Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Массовая вакцинация от Covid-19 может начаться в Москве в этом году, сообщил мэр Москвы:

Коллеги уже говорят о том, что первая партия (вакцины – ред.) может появиться в августе, сентябре, октябре. Но специалисты говорят, что массовое вакцинирование возможно только ближе к новому году, к зиме и так далее. Но надеюсь, что это будет раньше, все работают над этим

- Собянин порекомендовал работодателям повременить с возвращением сотрудников в офисы. Мэр подчеркнул, что максимум сотрудников должны оставаться на удаленке.

- Детские площадки в Москве планируют открыть 23 июня. Вместе с этим будут усилены меры по их дезинфекции.

- Сегодня в чате разбираемся, когда наша жизнь станет похожа на докоронавирусную: можно будет ходить в музеи, сидеть в кафешках и заниматься на спортплощадках в парках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Антитела к коронавирусной инфекции имеют 17,4% жителей столицы. Это означает, что популяционный иммунитет увеличился практически на 5% за две недели.

- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.

- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.

- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .

- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.