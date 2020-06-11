РИАМО - 11 июн. Многие рабочие совещания комитета по конкурентной политике Московской области проводятся в режиме онлайн, в электронном формате прошло совместное совещание представителей областной власти и муниципалитетов по вопросам земельно-имущественных торгов, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета.

Все госзакупки в Московской области переведены в цифровой формат. Цифровизация земельно-имущественных торгов постоянно показывает свою эффективность, способствует развитию конкурентной среды в регионе.

«В режиме видеоконференции состоялось совместное совещание с ГКУ «Региональный центр торгов», центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, главами и руководителями администраций муниципальных образований Московской области», - говорится в сообщении.

На мероприятии обсудили много вопросов. Среди них: исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области планов земельно-имущественных торгов за II квартал 2020 года; сроки проведения молоточных торгов, которые не проводились в период самоизоляции.

Ведомство запланировало провести 17 июня очередной вебинар для пользователей-заказчиков, осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с 44-ФЗ в ЕАСУЗ 2.0.

Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо в указанный день перейти по ссылке.