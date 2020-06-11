РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 июн. Шествие со 100-метровым флагом России устроили 50 активистов движения «Молодая гвардия Единой России» Балашихи на площади около Ледового дворца, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Таким образом они неформально поздравили прохожих с предстоящим Днем России. Также сегодня (в четверг - ред.) и завтра (12 июня - ред.) мы раздадим 10 тысяч ленточек с триколором российского флага», - сказал руководитель балашихинского отделения молодогвардейцев Алексей Егоров.

Он добавил, что в четверг они раздавали ленточки на площади перед Ледовым дворцом, а 12 июня будут раздавать их в парке Пехорка и Пестовском парке.

День России отмечается ежегодно 12 июня. До 2002 года праздник носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых молодых государственных праздников в стране.