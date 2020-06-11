РИАМО - 11 июн. В День России, 12 июня, на городские, пригородные и междугородние маршруты «Мострансавто» выйдут более 2,7 тысячи автобусов, они будут работать по скорректированному расписанию, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

«Специалисты по техническому обслуживанию обеспечат дополнительный контроль транспортных средств перед выходом на линию: проверят работоспособность подвижного состава, исправность основных узлов и агрегатов», - говорится в сообщении.



Также с водителями проведут дополнительные инструктажи о соблюдении ПДД.



Диспетчеров перевели в режим повышенной готовности. В автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры усилили меры безопасности.



Транспорт проходит обязательную дезинфекцию несколько раз в день. На автовокзалах и автостанциях проводят углубленную антисептическую обработку.