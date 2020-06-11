РИАМО - 11 июн. За первые месяцы 2020 года в парке «Мосгортранса» появилось свыше 290 современных автобусов, новый комфортный транспорт теперь курсирует на юге, юго-востоке, севере и в центре столицы, а также в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В автобусах с низким полом установлены системы видеонаблюдения и климат-контроля, полностью приспособленные для проезда маломобильных граждан. Транспорт также оснастили аппарелями и креплениями для инвалидных кресел.

«В этом году мы планируем получить более 1300 новых автобусов. Это комфортный и низкопольный транспорт, поэтому пожилым, мамам с колясками и людям с багажом удобно им пользоваться», – сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что с начала года были получены более 290 автобусов, которые соответствуют самым современным требованиям безопасности, комфорта и экологичности.

Поставка для Москвы поддерживает загрузку поставщиков «Группу ГАЗ», ПАО «КАМАЗ» и сотню других российских компаний, которые производят комплектующие для автобусов. Такие заказы дают возможность сохранить рабочие места и обеспечить персонал работой в период пандемии.

С 2013 года «Мосгортранс» закупает автобусы, которые оснащены двигателями экологического класса «Евро 5». Они составляют более половины парка предприятия.