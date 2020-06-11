РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. Съемки патриотического видеоролика, посвященного Дню России, провели молодые активисты подмосковного Красногорска в четверг, сообщил начальник отдела по делам молодежи администрации горокруга Евгений Романов.

«Сегодня (11 июня – ред.) мы снимаем видеоролик для поздравления всех жителей Красногорска с Днем России. Идея принадлежит молодежи. В акции также участвуют управления спорта и образования округа», - сказал Романов.

Он добавил, что для съемки участники выложили надпись «Россия» из большого количества флагов-триколоров.

«Инсталляция примерно 33 метра в ширину и около 8 метров в высоту. Центральная фигура – буква «О» – в окружности около 9 метров. В центре буквы стоит девушка в платье из триколора», - пояснил Романов.

По его словам, 12 июня, в День России, видеоролик можно будет увидеть в соцсетях администрации горокруга, а также молодежных организаций округа.