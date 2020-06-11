РИАМО - 11 июн. Городские коммунальные службы столицы перевели в четверг в режим повышенной готовности по причине прогнозируемого сильного ветра, грозы и ливня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он добавил, что аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов находятся на круглосуточном дежурстве. Специалисты готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, кровли здания, падения дерева, рекламных конструкций, дорожных указателей и знаков.
Электросетевым организациям дали указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.
«В городе приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций», - отметил Бирюков.
Заммэра предупредил москвичей о том, что не стоит выходить на улицу без лишней необходимости. Если этого избежать нельзя, то стоит быть предельно осторожными и не укрываться под деревьями или шаткими конструкциями. Не рекомендуется парковать авто под деревьями в грозу.
В четверг в Московском регионе ожидаются кратковременные ливневые дожди с грозами.
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