РИАМО - 11 июн. Городские коммунальные службы столицы перевели в четверг в режим повышенной готовности по причине прогнозируемого сильного ветра, грозы и ливня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозу синоптиков, в четверг в столичном регионе ожидаются дожди, местами сильные, количество осадков до 25 миллиметров, грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды», – сказал Бирюков.

Он добавил, что аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов находятся на круглосуточном дежурстве. Специалисты готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, кровли здания, падения дерева, рекламных конструкций, дорожных указателей и знаков.

Электросетевым организациям дали указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

«В городе приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций», - отметил Бирюков.

Заммэра предупредил москвичей о том, что не стоит выходить на улицу без лишней необходимости. Если этого избежать нельзя, то стоит быть предельно осторожными и не укрываться под деревьями или шаткими конструкциями. Не рекомендуется парковать авто под деревьями в грозу.

В четверг в Московском регионе ожидаются кратковременные ливневые дожди с грозами.