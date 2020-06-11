РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Молодежный центр «Вектор» Подольска присоединился к Всероссийской акции «Окна России» в преддверии Дня России, сообщается в группе «МБУ «Молодежный центр «Вектор» в соцсети «ВКонтакте».

«Подготовка к Всероссийской акции «Окна России», посвященной Дню России, в молодежном центре «Вектор» и структурном подразделении «Искра» идет полным ходом. В частности, учреждения приняли участие в акции и украсили свои окна к празднику», - говорится в сообщении.

Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого необходимо украсить окна символами праздника - российским флагом. Также жителям предложили сфотографировать свои окна и присылать в группу «МБУ «Молодежный центр «Вектор» в соцсети «ВКонтакте».