РИАМО - 11 июн. В центре столицы 14 июня изменятся маршруты наземного транспорта из-за репетиции парада Победы, некоторые автобусы будут курсировать с увеличенными интервалами, сообщается на официальном сайте «Мосгортранса».

«С 20:00 автобусы поедут: № м10 – от Лобненской улицы до метро «Маяковская», № 101 – от Дворца спорта «Мегаспорт» до Тверской Заставы, № 904 – от 4-го микрорайона Митина до Тверской Заставы», – говорится в сообщении.

С 20:20 автобусы № С43 будут ходить от Силикатного завода до метро «Краснопресненская». С 20:30 автобусы № м1 будут работать на участках от больницы РЖД до Тверской Заставы и от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник».

С 21:00 автобусы № А, м2, м3, м5, м6, м27, 15, 158, 904 могут курсировать с увеличенными интервалами.

Парад Победы по причине пандемии коронавируса ранее перенесли с 9 мая на 24 июня. Этот день в России объявили нерабочим.

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