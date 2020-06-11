РИАМО - 11 июн. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин пообещал помочь с открытием продуктового магазина в подмосковном ЗАТО Восход, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Разин провел выездную проверку в населенном пункте по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Проверка состоялась по замечаниям Роспотребнадзора относительно состояния пищеблоков школы и по факту поступившего обращения жителей в виду отсутствия в поселке продуктового магазина», - говорится в сообщении.

Министр вместе с главой муниципального образования Еленой Филатовой произвел осмотр этого населенного пункта, численность которого 1835 человек.

На территории находится девять многоквартирных домов, дом культуры с прилегающей парковой зоной, школа с численностью порядка 250 учащихся, детский сад «Одуванчик» на 120 мест.

Таким образом, Разин проверил техническое состояния пищеблока школы. Были выявлены несущественные нарушения и тут же устранены. Также был определен перечень мероприятий по организации бесплатного питания обучающихся начальных классов.

К работе по наведению порядка на дворовых и общественных территориях поселка замечаний у министра не было. По его словам, видно, что уборка территорий, озеленение и санитарная обработка ведется ежедневно.