РИАМО - 11 июн. Подмосковный Минтранс попросил жителей быть аккуратнее при переходе железнодорожных путей, в связи с продолжительными выходными ожидается увеличение пассажиров на железнодорожной инфраструктуре, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



«Увеличение пассажиропотока прогнозируется в пятницу и воскресенье, когда жители Московской области, Москвы и других регионов едут за город, на дачи и возвращаются назад», - говорится в сообщении.



При переходе следует пользоваться только санкционированным пешеходным переходом, пересекать пути на разрешенный сигнал светофора и быть особенно внимательным.



С начала 2020 года в области на железнодорожных путях погибло более 120 человек. Самыми опасными направлениями являются Рязанское, Ярославское и Горьковское.



Чаще всего люди погибают из-за хождения по путям в неустановленном месте, использования «народных троп». Некоторые граждане используют проемы в ограждениях и заборах для безбилетного прохода на платформу.