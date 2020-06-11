РИАМО - 11 июн. 12 июня в 12 часов министерство культуры совместно с министерством здравоохранения Московской области организуют концерты для пациентов и сотрудников медицинских учреждений, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.



«Вокальные и инструментальные коллективы народного творчества из 33 муниципальных образований выступят без технического сопровождения, акапельно и с народными инструментами», – сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.



По ее словам, небольшие концерты состоятся во дворах прямо перед окнами больниц. Для сохранения дистанции близкого общения у артистов и зрителей не будет.



Концерты пройдут в городских округах Мытищи, Щелково, Сергиево-Посадский, Балашиха, Реутов, Богородский, Электросталь, Электрогорск, Орехово-Зуево, Люберцы, Егорьевск, Подольск, Лыткарино, Жуковский, Воскресенск, Луховицы, Шатура, Серпухов, Протвино, Ступинский, Кашира, Серебряные Пруды, Домодедово, Наро-Фоминский, Одинцовский, Озерский, Красногорск, Химки, Лобня, Талдомский, Дубна.



Из-за коронавирусной инфекции все культурно-массовые мероприятия на 12 июня отменили, но праздник состоится в онлайн-формате. Дома культуры, библиотеки, театры подготовили специальные проекты в виртуальном пространстве.