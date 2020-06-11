РИАМО - 11 июн. В Электростали выставили на продажу или аренду нежилое помещение площадью от 30,7 до 160,4 квадратных метров, аукционы проходят на электронной площадке РТС-тендер, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Каждый из объектов обладает высокой коммерческой привлекательностью: развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью, небольшой удаленностью от столицы.

«На продажу за 4,9 миллиона рублей выставлено нежилое помещение площадью 152,9 квадратных метров на улице Октябрьская, дом 21. Помещение находится в удовлетворительном состоянии и располагается на первом этаже 4-этажного здания, вход в которое осуществляется через подъезд», – говорится в сообщении.

Аукцион пройдет 22 июля текущего года, номер процедуры: 33939. Застройка микрорайона представляет собой в основном жилые дома различной этажности.

В аренду на пять лет предлагают жилые помещения под свободный вид деятельности, который не запрещен законодательством Российской Федерации, площадью 160,4 квадратных метра на улице Горького, дом 16, номер процедуры – 32244 и площадью 30,7 квадратных метров на улице Тевосяна, дом 35А, номер процедуры 32298.

Данные помещения располагаются в центральной части города, на первых этажах малоэтажных жилых домов. Стартовая цена для ежегодной аренды за пользование нежилыми объектами составляет 455 тысяч рублей и 156 тысяч рублей соответственно. Аукцион пройдет 20 июля 2020 года.