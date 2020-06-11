РИАМО - 11 июн. Rosa pimpinellifolia, или роза колючейшая, расцвела в дендрарии Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» неподалеку от более чем 215-летнего дуба Гофмана, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

«В «Аптекарском огороде» произошел цветочный взрыв — расцвел пышнейший кустарник шиповник колючейший, или роза бедренцеволистная, семейства Розовых. Это одно из наиболее часто фотографируемых растений в июне. Произрастает на западе, юге и в центре Европы и на северо-западе Африки. В Шотландии — второй цветочный символ после чертополоха, часто упоминается в поэзии и песнях», - рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Кустарник вырастает в высоту до двух метров. Обычно душистые бело-кремовые цветки распускаются в конце мая - начале июня, но в этом году из-за аномально холодного мая все растения расцвели недели на 2 позже.

Роза колючейшая - один из предков многих сортов роз. Высушенные листья и плоды употребляются на Кавказе как суррогат чая.

Растение занесено в Красную книгу нескольких регионов России.