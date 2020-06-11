РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 июн. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов рассказал о поправках в Конституцию РФ сотрудникам Ледового дворца «Арена» «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина», сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов разъяснил порядок общероссийского голосования и принятия нового документа, а также ответил на вопросы сотрудников Ледового дворца.

«Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ совсем скоро. По инициативе партии «Единая Россия», депутаты проводят онлайн-семинары в учреждениях, а также встречи в небольших коллективах с соблюдением всех мер предосторожности», - сказал Ефимов.

Он добавил, что по ряду поправок в основной закон у горожан еще остается непонимание. К тому же в ходе общения разъясняется порядок проведения дня голосования в период пандемии.

Генеральный директор Ледового дворца Александр Бахтин поблагодарил депутата за визит и отметил, что ценность новых поправок - в их конкретике и ясности и выделил новую статью 67.1, в которой говорится о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

«Именно задача государства – создавать условия, способствующие духовному, интеллектуальному и физическому развитию ребят, воспитанию в них патриотизма, уважения к старшим. Я сам отец двоих сыновей, и для меня это важно», - подчеркнул Бахтин.

В ходе встречи Ефимов также ответил на вопросы сотрудников коллектива по предоставлению льготной ипотеки и кредитных каникул.

По его словам, пандемия создала уникальные условия, когда государство готово софинансировать ипотеку граждан, и сегодня ипотечные кредиты для приобретения недвижимости на первичном рынке предоставляются по ставке 6,5% на весь срок кредитования. Максимальный размер кредита (займа) по Московской области составляет 8 миллионов рублей.

«Это уникальные условия, которые позволят не только приобрести новое жилье семьям, но и сохранит темпы развития строительной отрасли. Горожане, потерявшие более 30% дохода и имеющие кредит, могут воспользоваться кредитными каникулами и отсрочкой платежа на срок до шести месяцев», - отметил Ефимов.

Максимальные размеры кредитов, по которым заемщик вправе обратиться с требованием в банк о предоставлении кредитных каникул: потребительский кредит для физлиц – 250 тысяч рублей; обеспеченный автокредит – 600 тысяч рублей; ипотека – для жителей Московской области 3 миллиона рублей.