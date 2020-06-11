РИАМО - 11 июн. Московский метрополитен совместно с разработчиками игры World of Tanks, компанией Wargaming.net, выпустил брендированную коллекцию карт «Тройка» с изображениями советских танков, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».



Карты можно будет приобрести в интернет-магазине метрополитена по адресу shop.mosmetro.ru.



«В год 75-летия Великой Победы мы выпускаем специальный тираж «Троек» с изображениями советских танков в коллаборации с разработчиками популярной игры «World of Tanks», – сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.



Сейчас купить можно 10 вариантов карты «Тройка» с изображениями советских танков и краткой исторической справкой о каждом из них.



Тираж каждой карты - 10 тысяч экземпляров.



«Отмечу, что не все из представленных танков участвовали в Великой Отечественной войне. Тем не менее, каждый из них внес свой вклад в оборону нашей Родины», – добавила замначальника метро.