РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. В летний сезон отпусков и поездок за город «Мострансавто» напоминает пассажирам правила перевозки домашних питомцев в автобусах, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Бесплатно в транспортных средствах можно провозить собак карликовых пород на руках или в составе ручной клади, а также собак-поводырей, сопровождающих незрячих пассажиров. На животном должен быть намордник, поводок и соответствующий опознавательный знак», - говорится в сообщении.

Остальных животных и птиц необходимо перевозить в специальных клетках, сумках, переносках или контейнерах. Главное, чтобы габариты ручной клади суммарно не превышали 120 сантиметров в длину, ширину и высоту.

Собак больших и средних размеров необходимо перевозить в наморднике и на коротком поводке. Проезд питомца оплачивается по тарифу на провоз ручной клади: в городском сообщении стоимость перевозки составляет 35 рублей, в пригородном зависит от расстояния: при поездке до 25 километров — 35 рублей, 25–50 километров — 70 рублей, 50 километров и более — 105 рублей.

Провоз животного не должен создавать неудобства другим пассажирам.