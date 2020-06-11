РИАМО - 11 июн. Столичный градоначальник Сергей Собянин в четверг подписал закон «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования», документ размещен на официальном сайте мэра Москвы.

Закон устанавливает порядок организации и осуществления дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти столицы и выборах в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в Москве.

«Дистанционное электронное голосование проводится в избирательном округе (избирательных округах), расположенном (расположенных) на территории города Москвы, или в его (их) частях в соответствии с решением Городской комиссии», – говорится в документе.

Законом установлено, что в рамках дистанционного электронного голосования избирательный бюллетень представляет собой визуальную часть специального программного обеспечения в подсистеме «Личный кабинет» портала государственных и муниципальных услуг города Москвы, который позволяет избирателю осуществить электронное дистанционное голосование.

Информация об организации, осуществлении и установлении итогов дистанционного электронного голосования подлежит опубликованию на официальном сайте Городской комиссии и на сайте mos.ru.

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