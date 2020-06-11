РИАМО - 11 июн. С начала апреля в гостиницах и отелях региона разместили 3837 врачей, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией (Covid-19), все точки размещения подбирали с учетом комфорта пребывания, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.



Всего представители ведомства заключили 41 соглашение о предоставлении субсидий гостиницам Подмосковья, в которых разместили медиков. Также докторам предоставили питание.

«На сегодняшний день в них (гостиницах - ред.) размещено 3837 медиков из 47 больниц. Все точки размещения подбирались с учетом удобной логистики, комфорта пребывания, чтобы медики могли отдохнуть и расслабиться после напряженных трудовых часов», - сказала руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

Весь медицинский персонал размещают согласно предписаниям и требованиям Роспотребнадзора. С учетом развития пандемии в регионе подготовили дополнительный коечный фонд. «Крокус Экспо» переоборудовали в инфекционный госпиталь на 1 тысячу коек и 120 реанимационных мест. Там работают 350 медиков и 700 медсестер.

Врачей, которые борются с коронавирусом, начали размещать в гостиницах и отелях региона с начала апреля по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

- Сегодня в чате разбираемся, когда наша жизнь станет похожа на докоронавирусную: можно будет ходить в музеи, сидеть в кафешках и заниматься на спортплощадках в парках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Антитела к коронавирусной инфекции имеют 17,4% жителей столицы. Это означает, что популяционный иммунитет увеличился практически на 5% за две недели.

- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.

- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.

- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .

- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.