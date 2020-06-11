РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. В четверг в рамках акции, приуроченной ко Дню России, молодогвардейцы Люберец раздали жителям городского округа более 500 ленточек с триколором и поздравительные открытки, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Всего в Люберцах раздадут более 10 тысяч ленточек. Часть из них передадут на непрерывно действующие предприятия округа, где их вручат работникам. Другую часть – в общественные и молодежные организации. В четверг раздали более 500 ленточек», - говорится в сообщении.

Цель акции – популяризация государственных символов и формирование гражданской культуры.