РИАМО - 11 июн. В Москве задержали двух злоумышленников, которых подозревают в похищении предпринимателя ради выкупа в 32 миллиона рублей, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.
Предпринимателя похитили вечером 3 апреля 2019 года на улице 800-летия Москвы. Злоумышленники удерживали жертву в селе на территории Ярославской области.
Все время заточения у потерпевшего был на голове мешок, поэтому мужчина не смог описать оперативникам своих похитителей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору.
Задержать двоих мужчин, причастных к похищению бизнесмена, удалось благодаря совместной работе следователей ГСУ СК РФ по Москве, полицейских и столичного уголовного розыска. Задержание злоумышленников прошло при силовой поддержке Росгвардии.
В четверг фигуранту дела 1976 года рождения избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении злоумышленника 1968 года рождения избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
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