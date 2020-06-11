РИАМО - 11 июн. В Москве задержали двух злоумышленников, которых подозревают в похищении предпринимателя ради выкупа в 32 миллиона рублей, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Предпринимателя похитили вечером 3 апреля 2019 года на улице 800-летия Москвы. Злоумышленники удерживали жертву в селе на территории Ярославской области.

«За освобождение они требовали от потерпевшего передать им денежные средства в размере 32 миллионов рублей, позже снизив сумму до 9 миллионов рублей. По истечении трех дней, испугавшись, что их преступные действия будут раскрыты, они приняли решение вывезти потерпевшего в Московскую область, где оставили его в неизвестной местности», – сказала Иванова.

Все время заточения у потерпевшего был на голове мешок, поэтому мужчина не смог описать оперативникам своих похитителей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

Задержать двоих мужчин, причастных к похищению бизнесмена, удалось благодаря совместной работе следователей ГСУ СК РФ по Москве, полицейских и столичного уголовного розыска. Задержание злоумышленников прошло при силовой поддержке Росгвардии.

В четверг фигуранту дела 1976 года рождения избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении злоумышленника 1968 года рождения избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.