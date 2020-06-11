РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 июн. В рамках работы по ликвидации незавершенного строительства в Домодедове достроили автомойку с комплексом сервисных услуг, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Недостроенное здание под размещение автомойки находилось на улице Комсомольская в микрорайоне Северный. В отношении объекта была проведена работа, а также принято решение о подготовке разрешительной документации о дострое здания.

«В настоящее время объект уже введен в эксплуатацию, с него снят статус недостроя. Объект представляет собой двухэтажное здание, где располагаются: восемь боксов для мойки автомобилей, один бокс для шиномонтажа, а также кафе, подсобные помещения. Общая площадь здания составляет порядка 965 квадратных метров. Кроме того, что немаловажно, реализация объекта позволила создать 25 новых рабочих мест», - рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

За 2,5 года на территории городского округа Домодедово выявили 95 объектов незавершенного строительства, из них 58 объектов самовольного строительства. В настоящее время снесено, достроено и приведено в соответствие 29 объектов. Работы по этому направлению продолжаются.