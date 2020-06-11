РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 июн. Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин отметил, что реагировать на жалобы жителей нужно максимально оперативно, сообщается в Instagram-аккаунте Чаплина.

«Вместе с вице-губернатором Подмосковья Игорем Тресковым и главой Мытищ Виктором Азаровым провели совещание в муниципальном Центре управления регионом. Напомню, что ЦУР отслеживает обращения жителей из социальных сетей, портала «Добродел», интернет-приемных. Обратили внимание на «красные зоны», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, реагировать на обращения жителей важно максимально оперативно, в особенности по самым актуальным для людей вопросам: благоустройство, работа УК, ямочный ремонт. Он добавил, что просрочек и отписок быть не должно.

В ЦУРе с помощью современных систем в круглосуточном режиме собирается и анализируется информация, поступающая на горячую линию губернатора Подмосковья, в муниципалитеты, ведомства, отраслевые системы, на портал «Добродел» или в соцсети.