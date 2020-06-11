РИАМО - 11 июн. Во второй половине текущего года на цифровой площадке ВТБ появится информация о надежности подмосковных застройщиков в рамках соглашения с правительством региона, сообщил в четверг начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

«ВТБ реализовывает <...> цифровую площадку, которая будет называться «Жилищная экосистема». Мы подписали интересное соглашение с ВТБ, которое тоже позволит нам сотрудничать в таком же режиме, как со Сбербанком и ЦИАН. Запуск у нас планируется на вторую половину 2020 года», - сказал Гарибян.

Он отметил, что информация о надежности застройщиков Московской области уже размещена на сайте базы данных о недвижимости ЦИАН и в приложении «ДомКлик» Сбербанка.

«Этот инструмент (в ЦИАН - ред.) насчитал полмиллиона просмотров по отраслевым профилям, объявлениям, меткам Госстройнадзора. <…> По аналогии реализовали схему со Сбербанком на портале «ДомКлик». Там уже более чем 1,5 миллиона просмотров наших меток», - добавил Гарибян.