РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 июн. Врачам и медсестрам Мытищинской городской поликлиники №2 передали четыре корзины с домашними пирогами, сообщается в Instagram-аккаунте библиотек Мытищ.

В преддверии Дня России сотрудники МАУК «Библиотечно-информационный центр» приняли участие во Всероссийский акции «Испеки пирог, скажи спасибо».

«Врачам и медсестрам ГБУЗ МО «Мытищинская городская поликлиника №2» со словами благодарности за ежедневный и самоотверженный труд от всех жителей городского округа Мытищи были вручены четыре корзины с домашними пирогами, которые являются символом семейного уюта и тепла, добра и благополучия», - говорится в сообщении.

Приятно было видеть глаза врачей, светящиеся улыбкой, благодарность от чистого сердца всегда возвращается добром.