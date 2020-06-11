РИАМО - 11 июн. Открытие участка, функционирующего в режиме исправительного центра, при исправительной колонии № 6 УФСИН России по Московской области, состоялось четверг в городском поселении Ожерелье городского округа Кашира, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

В церемонии открытия приняли участие начальник УФСИН России по Московской области, генерал-майор внутренней службы Александр Ветров, заместитель председателя правительства Подмосковья, руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев. А также глава городского округа Кашира Дмитрий Волков и председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, председатель Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Сергей Леонов.

«Сегодня мы открыли участок, функционирующий в режиме исправительного центра, с лимитом наполнения 60 мест. Это первое подразделение на территории Московского региона, предназначенное для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ. В настоящее время ведомством проводится большой объем работ, связанных с подготовкой к открытию центров и в других городских округах Подмосковья», - отметил Ветров.

Он подчеркнул, что участок позволит жителям Московской области отбывать наказание по месту жительства, что будет способствовать поддержанию и сохранению социально полезных, семейных связей.

Там созданы все необходимы условия для лиц, отбывающих наказание: в двухэтажном здании общежития расположены помещения административного назначения, комната приема пищи, санитарно-гигиенические помещения, оборудованные современными душевыми кабинами и стиральными машинами, спальные помещения и кабинеты для проведения социальной, воспитательной работы. В планах - обустройство на территории центра спортивной площадки.

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести. Также принудительные работы могут назначаться в связи с заменой наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания.