РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. Санитарная обработка подъездов ведется в подмосковных Люберцах, графики выполненных работ висят в подъездах, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В четверг Каклюгина проверила дезинфекцию подъездов на улице Московская, дом 1.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева сегодня все правительство работает в муниципальных образованиях. Сегодня мы вместе с первым заместителем главы администрации Люберец Ириной Назарьевой прошли по всем «красным» зонам, то есть мы построили свой маршрут так, чтобы охватить большое количество проблемных обращений от жителей. Обычно жители жалуются на благоустройство и дезинфекцию подъездов, мы проверили несколько подъездов на предмет санобработки, убедились лично, что она ведется», - сказала Каклюгина.

По ее словам, за каждым министром, зампредом и вице-губернатором закреплены отдельные округа, в которых они в четверг проводят проверку.