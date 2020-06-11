РИАМО (МЫТИЩИ) – 11 июн. При содействии инспекторов Госадмтехнадзора Московской области с начала 2020 года более 6 тысяч вопросов по жалобам, поступившим на портал «Добродел», решили в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«С начала года наибольшее количество вопросов было решено по итогам действий инспекторов Госадмтехнадзора в городском округе Балашиха – 8 738 жалоб. На втором месте – городской округ Мытищи – удовлетворено 6 064 жалобы населения, в Одинцовском – 5 406 обращений», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В городских округах Балашиха, Мытищи, Одинцовский решено 20 208 вопросов, поступивших в «Добродел», всего в регионе с начала года – 108 523 вопросов. Также устранено нарушения в сфере чистоты, порядка и благоустройства по обращениям жителей с 1 января 2020 – 97 990 обращений.

«Всего по подкатегориям Госадмтехнадзора с начала 2020 года в «Добродел» поступило 108 523 жалобы. Решение каждого вопроса находится на контроле инспекторов Госадмтехнадзора», – добавил Баженов.

Портал «Добродел» был создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева для повышения качества и эффективности двустороннего диалога жителей и местных властей.