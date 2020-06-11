РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 июн. Министр культуры Московской области Елена Харламова в четверг во время объезда территории Балашихи посетила площадку ТРЦ «Глобус», где вечером открывается кинопаркинг, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства Подмосковья посещать округа региона и отработать вопросы хозяйственной повестки. Харламова в четверг посетила Балашиху.

«Елена Харламова вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым в ходе объезда территорий городского округа посетили площадку около ТЦ «Глобус», где в четверг в 21:45 открывается бесплатный кинопаркинг, рассчитанный на 150 мест. На открытии покажут фильмы «Бойцовский клуб» и «Марафон желаний». Там предусмотрена продажа еды и напитков. Звук будет транслироваться по специальной FM-волне», - говорится в сообщении.

В четверг Харламова также оценила работу Центра управления регионом Балашихи и деятельность каждого блока, а затем на совещании Юров доложил о работе с обращениями граждан.

Харламова и глава Балашихи обсудили ремонт ям во дворах, содержание детских площадок, газонов, а также работу управляющих компаний.