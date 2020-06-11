РИАМО - 11 июн. Следователи предъявили обвинение 29-летнему мужчине в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 20-летней жительницы Воскресенска, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

30 мая этого года обвиняемый, находясь на железнодорожной платформе в Воскресенске, схватил девушку за шею и, угрожая ножом, заставил ее спрыгнуть с платформы. Затем он затащил ее в лесополосу, где изнасиловал.

«По горячим следам не удалось задержать лицо, причастное к совершенным преступлениям. Однако следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проведя большой объем работы, установили личность мужчины, совершившего изнасилование и насильственные действия сексуального характера», - говорится в сообщении.

При проведении молекулярно-генетической экспертизы вещей, изъятых с места преступления, была обнаружена ДНК обвиняемого. В ведомстве уточнили, что подозреваемый ранее уже был судим.

Расследование уголовного дела продолжается.