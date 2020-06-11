РИАМО - 11 июн. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в преддверии длинных выходных обращает внимание водителей на недопустимость превышения скорости движения и управлении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Местным жителям напоминают, что летом на дорогах особенно много мотоциклов и велосипедов, а в населенных пунктах высока вероятность выхода пешеходов на проезжую часть.

«В последнюю неделю зафиксирован рост числа транспортных средств на дорогах Московской области — количество автомобилей увеличилось в два раза по сравнению с периодом самоизоляции в апреле, в свою очередь, выросло и количество нарушений скоростного режима, фиксируемых комплексами фотовидеофиксации. Напомним, что на дорогах области работает 1,5 тысячи камер», - говорится в сообщении.

В ведомстве также напоминают, что владельцам мото- и велотехники нельзя выезжать без соответствующей экипировки, а при движении нужно быть предельно внимательными, особенно при обгонах и перестроениях.

Пешеходам для привлечения внимания в темное время суток советуют иметь на одежде световозвращающие элементы, переходить дорогу строго по пешеходным переходам и убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.