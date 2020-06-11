РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» устраняет разрушения и дефекты в асфальтовом покрытии во дворах многоквартирных домов Подольска, сообщается в группе «МУП ДЕЗ-г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске в ходе работ по благоустройству особое внимание уделяется наиболее актуальным для жителей вопросам, в том числе ремонту асфальтного покрытия во дворах многоквартирных домов.

«Сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» Подольска выполняют работы по ликвидации появившихся дефектов и разрушений локально, а при серьезных повреждениях – с полной заменой участка покрытия. Такая работа была проведена у дома №1В по Красногвардейскому бульвару и дома №76/2 на проспекте Ленина», – говорится в сообщении.