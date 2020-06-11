РИАМО - 11 июн. Свыше 14 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут следить за безопасностью на избирательных участках Подмосковья в день голосования по поправкам в Конституцию РФ - 1 июля, среди них сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и народные дружинники, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Безопасность дорожного движения в день голосования 1 июля будут обеспечивать более 1,8 тысячи сотрудников ГИБДД», - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

В дни голосования с 25 по 30 июня ежесуточно в помещениях участковой избирательной комиссии будут дежурить около 5 тысяч сотрудников ГУ МВД России по Московской области. Перед поставкой бюллетеней 25 июня все помещения обследуют кинологи с собаками.

Все избирательные участки оборудуют ручными металлодетекторами.

Всероссийское голосование по изменениям в Конституцию страны пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. Кроме того, жители смогут проголосовать с 25 июня до 30 июня.

Ранее РИАМО запустило специальный проект, посвященный всероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию. На сайте constitution.riamo.ru собрана вся самая важная и актуальная информация о проведении голосования в Московском регионе.