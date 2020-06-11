РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 июн. С начала текущего года на территории Балашихи и Реутова произошло 53 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«За пять месяцев 2020 года на территории обслуживания отдела ГИБДД зарегистрировано 2719 ДТП (в прошлом году – 3453), из них 53 происшествия с пострадавшими (в прошлом году – 67). В ДТП погибло 4 человека (в прошлом году – 3), получили ранения 63 человека, (в прошлом году – 79), из них ранено 6 детей. Основным видом ДТП являются наезды на пешеходов – 35», – говорится в сообщении.

Из 53 аварий с пострадавшими в 44 случаях виновными в их совершении стали водители транспортных средств, 9 приходятся на вину пешеходов.

Госавтоинспекция просит пешеходов прежде, чем переходить дорогу даже по пешеходному переходу, убедиться в том, что все транспортные средства их пропускают, а водителям необходимо заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей.