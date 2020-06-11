РИАМО - 11 июн. Более 12 тысяч человек, работающих на стройках в Подмосковье, проверили на коронавирус, положительный результат теста получили 74 строителя, сообщил в четверг начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области - главный госстройинспектор региона Артур Гарибян.

Он уточнил, что до вынужденного закрытия в регионе функционировали 242 строительные площадки. В настоящее время вернулись к работе 222 стройки.

«Мы с момента начала работы уже протестировали 35% от общего числа рабочих, которые сегодня находятся на стройплощадках, - это более 12 тысяч человек. Тесты получили 7835 (человек - ред.), при этом положительных тестов из них 74», - сказал Гарибян в ходе брифинга комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Гарибян отметил, что на данный момент на строительных площадках в регионе работают 35,8 тысячи человек.

Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 47 181. За все время пандемии в регионе умерли 644 пациента, выздоровели 14 187 человек.

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Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

- Сегодня в чате разбираемся, когда наша жизнь станет похожа на докоронавирусную: можно будет ходить в музеи, сидеть в кафешках и заниматься на спортплощадках в парках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Антитела к коронавирусной инфекции имеют 17,4% жителей столицы. Это означает, что популяционный иммунитет увеличился практически на 5% за две недели.

- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.

- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.

- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .

- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.