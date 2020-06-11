Хотя в Москве уже открылись парки, массовые мероприятия пока под запретом, так что концерты, кинопоказы и выставки проходят онлайн. В честь Дня России городские парки и Московский планетарий подготовили онлайн-программы. Также в предстоящий уикенд в виртуальном пространстве выступят народный артист Олег Газманов, певица Наргиз и группа «Ария», пианист Денис Мацуев сыграет произведения известных композиторов, а артисты Малого театра покажут спектакль «Дальше – тишина».

Концерт группы «Ария»

Где: YouTube-канал AriaRussia

Когда: 12 июня в 16:00

Русская хеви-метал группа «Ария» даже в условиях пандемии продолжает свою концертную деятельность. 12 июня в 16:00 музыканты сыграют первый эксклюзивный концерт, который будет транслироваться на YouTube-канале AriaRussia. Во время онлайн-выступления прозвучат лучшие баллады арийцев, а в перерывах артисты будут выходить на прямую связь со зрителями.

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Онлайн-концерт «Мы – вместе!»

сайт мэра Москвы

Где: портал «Яндекс.Эфир»

Когда: 12 июня в 20:40

День России как государственный праздник отмечается с 1992 года. Традиционно 12 июня на больших площадках всей страны проходят концерты. Самый масштабный, конечно, организуют на Красной площади. В 2020 году в связи с пандемией его проведут в онлайн-формате. Трансляция выступлений самых популярных звезд нашей эстрады начнется в 20:40 на портале «Яндекс.Эфир».

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Онлайн-спектакль «Дальше – тишина»

Где: YouTube-канал Малого театра

Когда: 12 июня в 19:00

В пятницу, 12 июня, актеры Малого театра покажут премьерный спектакль «Дальше – тишина», поставленный Юрием Соломиным по мотивам одноименного произведения Вины Дельмар. Это история о пожилых людях, которые становятся заложниками своего отношения к собственным детям. В главных ролях – Владимир Носик и Людмила Полякова.

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Концерт Олега Газманова

Где: сайт онлайн-кинотеатра Okko

Когда: 12 июня в 19:00

Еще один концерт, приуроченный ко Дню России, пройдет 12 июня в 19:00. В прямом эфире онлайн-кинотеатра Okko выступит народный и заслуженный артист РФ Олег Газманов вместе с группой «Эскадрон» с программой под названием «Мои ясные дни». Помимо проверенных временем хитов, прозвучат и новые композиции, в числе которых «Отбой», «Скорая помощь» и другие.

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Экскурсия с роботом и йога онлайн

Где: Instagram и другие соцсети «Московских сезонов»

Когда: 12 и 13 июня

12 июня в 11:00 экскурсию по Музею современной истории России проведет необычный сотрудник – робот Клиоша. Электронный помощник работает здесь с 2017 года, поэтому в его знаниях и способности коммуницировать с людьми можно не сомневаться. В рамках онлайн-выпуска Клиоша расскажет о развитии науки, экономики и техники в России в XXI веке.

13 июня в 9:00 утра в соцсетях «Московских сезонов» йога-тренер Таня Россман покажет упражнения для домашних тренировок, которые помогут укрепить мышечный тонус и поднять настроение. А в 13:00 повар Екатерина Кокорева проведет кулинарный мастер-класс, где научит зрителей готовить легкий фруктовый салат в рожке.

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Онлайн-концерт Наргиз Закировой

Где: YouTube-канал певицы

Когда: 13 июня в 21:00

Наргиз – финалистка шоу «Голос», обладательница редкого диапазона в пять октав. В субботу в 21:00 состоится ее первый иммерсивный концерт в VR-формате. Для того, чтобы зритель полностью погрузился в атмосферу, в зале будут установлены камеры сверхточного изображения. С их помощью участники смогут самостоятельно выбирать углы обзора, просто водя пальцем по экрану своего смартфона. Певица исполнит много новых песен, а также хиты, которые уже успели полюбиться ее фанатам.

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Концерт Дениса Мацуева

пресс-служба администрации губернатора Московской области

Где: сайт онлайн-кинотеатра Okko

Когда: 13 июня в 17:00

Денис Мацуев – один из самых известных пианистов в России и в мире, выпускник Московской государственной консерватории и победитель Международного конкурса Петра Чайковского. В субботу, 13 июня, в 17:00 для поклонников классической музыки артист сыграет произведения известных композиторов. Выступление будут транслировать на сайте онлайн-кинотеатра Okko. В программе: шедевры Шумана, Прокофьева, Моцарта, Бетховена, Рахманинова и Шостаковича.

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Фильмы о Миклухо-Маклае от «Москино»

Где: сайт «Москино»

Когда: с 12 июня

Показы документальных фильмов о знаменитом русском путешественнике и ученом Николае Миклухо-Маклае стартует на сайте «Москино» 12 июня, в разделе «Москино дома». Во время своих странствий этнограф, антрополог и биолог Миклухо-Маклай посещал страны на юго-востоке Азии, Австралию, Океанию и другие места, где изучал уклад жизни коренного населения. Так, зрители узнают о путешествиях Миклухо-Маклая по Новой Гвинее и Австралии. В фильме «Путешествие папуасов в Россию» пойдет рассказ о визите аборигенов в Москву и Санкт-Петербург.

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Онлайн-программа в парках Москвы

Где: на сайтах и в соцсетях парков, в Zoom

Когда: 12 июня

Ко Дню России 13 столичных парков подготовили праздничную программу на своих сайтах и в социальных сетях. 12 июня можно присоединиться к мастер-классам, соревнованиям, лекциям. Так, Парк Горького и «Цифровое деловое пространство» (ЦДП) запустят челлендж #Время_открытий, в рамках которого будут публиковать подборки лучших достижений подписчиков. Участники челленджа продемонстрируют свои новые навыки за время самоизоляции в Instagram с хэштегом #Время_открытий. К нему присоединились многие звезды. А 19 июля с 10:00 до 22:00 фотографии с описаниями появятся на экране ЦДП.

12 июня в 9:00 парк «Фили» покажет онлайн-выставку красот природы, снятых фотохудожником Михаилом Петровым. Познавательные квесты в разделе stories в Instagram стартуют также на страницах усадьбы Воронцово и Мосгорпарка. В 12:00 Измайловский парк начнет квест ко Дню России на платформе Zoom.

В 17:00 Таганский парк расскажем об истории герба России и проведет викторину. Кадры «Заповедной России» покажет парк «Северное Тушино» в 18:00. В это же время Бабушкинский парк покажет лекцию об истории отечественного триколора.

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День открытия Московского планетария

Где: YouTube-канал и соцсети Московского планетария

Когда: 12 июня

Московский планетарий подготовил праздничную онлайн-программу в честь девятилетия со дня своего открытия после реконструкции. Обновленный звездный дом открыл свои двери 12 июня 2011 года. Москвичей приглашают отметить годовщину этого события виртуальными активностями. 12 июня в 12:00 на YouTube-канале и в социальных сетях планетария пройдет мастер-класс для детей от пяти до 10 лет. Малышам расскажут о солнечном и лунном затмениях. Урок рисования космоса для взрослых начнется в 17:00. В 15:00 и 19:00 на лекциях из цикла «Трибуна ученого» расскажут об исследованиях Марса и возможностях его покорения человечеством. Послушать песни космического рейтинга можно будет в 17:00 на странице планетария в соцсети «ВКонтакте». Узнать подробное расписание можно на сайте Московского планетария.

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Онлайн-спектакль «Как я стал идиотом»

Где: YouTube-канал театра

Когда: 13 июня в 19:00

Спектакль с забавным названием покажут в онлайн-формате актеры Молодежного театра 13 июня в 19:00. «Как я стал идиотом» – роман французского писателя Мартена Пажа. По сюжету, Антуан, получивший несколько дипломов, понимает, что его знания никому не нужны. «Ум делает своего обладателя несчастным, одиноким и нищим», – решает парень и пытается стать идиотом. В главных ролях: Александр Девятьяров, Евгения Белобородова, Алексей Бобров, Анна Ковалева, Алексей Мишаков и Виталий Тимашков.

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«Карантинное чтиво» от Губернского театра

скриншот

Где: YouTube-канал и сайт театра

Когда: 13 и 14 июня

Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова продолжает работу в онлайн-формате в рамках проекта «МГТ ТВ».

В субботу, 13 июня, в 15:00 зрителей театра ждет очередной выпуск программы «Карантинное чтиво». В этот раз он будет посвящен 125-летию советского писателя и поэта Даниила Хармса.

В воскресенье, 14 июня, в 12:00 выйдет программа «Детское время», а в 21:00 – MGT news, в которой актеры Губернского театра по-доброму пародируют итоговые новостные телепрограммы.