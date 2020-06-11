РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Специалисты молодежного центра «Максимум» Подольска раздали прохожим ленты цветов российского флага-триколора, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 11 июня, на бульваре 65-летия Победы в Подольске специалистами молодежного центра «Максимум» и структурного подразделения совместно с комитетом по делам молодежи администрации округа была проведена акция по распространению ленточек в цветах флага России, основная цель которой - показать единение населения», - говорится в сообщении.

Российский триколор имеет более чем 300‑летнюю историю. Государственный флаг в России появился на рубеже XVII‑XVIII веков, в эпоху становления России как мощного государства.