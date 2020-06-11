РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска сделали стяжку основания и бетонную гидроизоляцию для одного нового дома и смонтировали сети водопровода и канализации для другого, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

В поселке Дубровицы идет строительство двух четырехэтажных жилых домов №№72А и 17А для переселения жителей из аварийного фонда. На объектах вырыли котлованы под фундаменты, смонтировали подъездные пути, разместили пункты мойки колес.

«На строительной площадке дома №17А сделали бетонную стяжку и гидроизоляцию. В настоящее время проводится армирование фундаментной плиты и стен подвала. Запланированы работы по бетонированию фундаментной плиты, стен и колонн подвала. Для дома №72А смонтировали сети водопровода и канализации, вынесли их из пятна застройки. Продолжаются земляные работы по устройству котлована. На строительную площадку завезли материал для последующего устройства песчаного и гравийного основания под фундаменты», - говорится в сообщении.

В доме №72А предусмотрено выделить на переселение 85 квартир, в доме №17А - 48 квартир. Всего в два дома запланировано переселение жителей 13 аварийных домов: №№63, 64, 65, 66 поселка Дубровицы; №4А деревни Бережки и №№21, 23, 24, 25, 26 поселка Молодежный; №№15, 17 на улице Курчатова и №16/2 на улице Быковская Подольска.

Благоустроенные помещения в домах-новостройках предназначены только для граждан, проживающих в аварийном фонде. Реализация (продажа) помещений не предусмотрена.

Во дворе разместят современные зоны для отдыха. Площадку для детей увеличат до 300 квадратных метров и дополнительно установят малые архитектурные формы (игровой домик, качели, качалки, песочницу). Также планируются площадки для футбола, баскетбола и занятий физкультурой.

Предусмотрено обустройство парковочных мест по параметрам 80 метров на машину для постоянного хранения автомобилей и 16 метров на машину для временного хранения. Организованная автостоянка доступна для маломобильных групп населения и расположена в шаговой доступности от жилых домов.

Установят антипарковочные столбики и невысокий забор вокруг детской площадки. Планируется установка фонарей и посадка деревьев (липы, березы, клены), кустарников, посев газонов и устройство цветников.

Подрядные организации на строительных площадках новых домов соблюдают все требования в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции.