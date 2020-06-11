РИАМО - 11 июн. Пострадавший в ДТП на Мосфильмовской улице сотрудник Госавтоинспекции выжил, он госпитализирован в первую Градскую больницу имени Пирогова, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Предварительный диагноз: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, перелом плеча», — говорится в сообщении.

Днем в четверг в районе Мосфильмовской улицы водитель такси сбил сотрудника ГИБДД. Таксист, поворачивая налево, не заметил летящий прямо на него мотоцикл ДПС.